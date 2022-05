Nascida no ano do Negócios investe três milhões e produz 10 mil garrafas por hora

Em 2003, ano em que o Negócios chegava pela primeira vez às bancas como diário, nascia na zona industrial de Vagos a MPlastic, empresa dedicada à transformação de materiais como polipropileno, polietileno e pet em embalagens, destinadas maioritariamente ao ramo da detergência e alimentar.

Foi criada "primeiramente como uma empresa do seio da MSTN e com o intuito de abastecer o próprio grupo de embalagens", lembra Ricardo Neto, diretor executivo da empresa, em declarações ao Negócios.

A MPlastic arrancou a operação com nove trabalhadores, tendo fechado o seu primeiro exercício com uma faturação de 441.440 euros.

Entretanto, "no ano de 2016 iniciou-se uma série de investimentos e de projetos, com vista a atualizar tecnologicamente e simultaneamente alargar o abastecimento de embalagens para o exterior do grupo", conta Ricardo Neto.

O último investimento, no valor de três milhões de euros, foi realizado em plena pandemia global e teve como objetivo "o alargamento e modernização das instalações, que visou aumentar a capacidade produtiva em cerca de 50%".

Resultado: numa área de implantação de quatro mil metros quadrados, a MPlastic conta agora com "uma capacidade de produção de 30 milhões de garrafas por ano (10 mil por hora)", com as novas instalações a permitirem "ainda aumentar em 25% a sua capacidade produtiva".

A empresa fechou 2021 com uma faturação de três milhões de euros - mais 17% do que no ano anterior e superior em 48% à registada em 2019 -, dos quais "16% corresponde a exportações para Espanha e Moçambique".

Para este ano, a MPlastic, que emprega atualmente 19 pessoas, prevê "um crescimento superior a 10%, fruto de alguns projetos iniciados em 2021 e que este ano estarão em velocidade cruzeiro".

Aposta no "eco design" e no "design thinking"



"Nos últimos anos, e fruto da procura por parte dos clientes de soluções mais sustentáveis e amigas do ambiente, a MPlastic tem vindo a explorar vários caminhos em diferentes estágios do processo produtivo com uma aposta no eco design e no ‘design thinking’, com o objetivo de maximizar o trinómio de usabilidade, eficiência produtiva e sustentabilidade, redução da quantidade de plástico incorporado, aumento da reciclabilidade das embalagens, não apenas da garrafa, mas do conjunto – tampa e rótulo -, através da diminuição da diversidade de mistura de materiais", realça o diretor executivo da empresa.

Relativamente às matérias-primas, Ricardo Neto avança que "a direção passa atualmente pela incorporação de reciclados pós-consumo e de utilização de alternativas biodegradáveis".

Nesta área, enfatiza o mesmo gestor, "é fundamental estudar e adaptar os processos produtivos a esta nova tendência e é neste sentido que têm vindo a desenvolver novas soluções em conjunto com as universidades".

A MPlastic faz parte do universo MSTN, que é um grupo empresarial de cariz familiar e de capital 100% português, que atua nas áreas da indústria química, "packaging", retalho especializado, assistência técnica, indústria alimentar, seguros, serviços, "trading" e participações.

Entre outras empresas do grupo MSTN, que emprega cerca de seis centenas de pessoas, a mais conhecida é a Mistolin, especialista em soluções de higiene e limpeza para o setor doméstico e profissional.