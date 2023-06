Navigator distribuiu 34 milhões pelos trabalhadores

Leia Também Lucros da Navigator crescem 129% para 392 milhões em 2022

A Navigator concluiu no final de maio o pagamento de 34 milhões de euros em prémios aos trabalhadores da empresa. Segundo a empresa do setor do papel, técnicos operacionais, quadros médios e quadros superiores alcançaram, em média, um prémio equivalente a 4,81 salários.Segundo a papeleira, trata-se do "reconhecimento da entrega e compromisso das equipas na obtenção dos bons resultados alcançados" no ano passado, que "contribuíram para elevar a distribuição de prémios de desempenho, distribuir um novo prémio de produtividade e reforçar o programa de rejuvenescimento".Em comunicado, a empresa gerida por António Redondo adianta que os 34 milhões atribuídos a título de prémio configuram "a maior compensação por desempenho e produtividade da história da empresa"."A atribuição de um total anual médio de 18,81 salários aos seus colaboradores, um aumento substancial dos benefícios atribuídos em comparação com os 15,9 salários pagos, em média, nos últimos cinco anos, reflete a preocupação da companhia em reforçar a remuneração das suas pessoas em resposta às implicações do atual contexto como a subida da inflação", adianta também.

A The Navigator Company registou em 2022 lucros de 392,5 milhões de euros, o que significa uma subida de 129% face a 2021. A produtora de pasta e papel atingiu nesse ano um volume de negócios de 2.465 milhões de euros no ano passado, "ultrapassando pela primeira vez a histórica barreira dos dois mil milhões de euros".



Recentemente, a empresa anunciou a compra das empresas do grupo Gomà-Camps, um dos mais antigos grupos empresariais familiares espanhóis, com mais de 260 anos de história na produção de papel