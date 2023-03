Navigator conclui compra da Gomà-Camps Consumer

A The Navigator Company anunciou esta sexta-feira ter concretizado a compra da totalidade das ações representativas do capital social da Gomà-Camps Consumer assim como da sociedade de direito francês Gomà-Camps France.





A intenção de compra das empresas do grupo Gomà-Camps, um dos mais antigos grupos empresariais familiares espanhóis, com mais de 260 anos de história na produção de papel, tinha sido avançada pela empresa portuguesa no início de fevereiro, altura em que referiu que o "entreprise value" da aquisição ascende a 85 milhões de euros.



"A aquisição do negócio de consumer tissue do Grupo Gomà-Camps enquadra-se no ambicioso plano de crescimento e diversificação do grupo Navigator, e reforça a sua posição estratégica no mercado ibérico de tissue, passando em apenas oito anos a ser o 2.º maior player, com uma capacidade anual de produção de 165 mil toneladas", disse esta sexta-feira a empresa liderada por António Redondo.



Com a aquisição agora concluída, a Navigator salienta que aumenta a capacidade produtiva de tissue existente em Aveiro e Vila Velha de Ródão com a unidade fabril de Ejea de los Caballeros, nas imediações de Saragoça, que aporta mais 35 mil toneladas de produção de papel e até 60 mil toneladas de produtos acabado.



A Navigator entrou no negócio do tissue em 2015, através da aquisição da empresa AMS em Vila Velha de Ródão, unidade que dispõe atualmente de uma capacidade anual de 60 mil toneladas. Seguiu-se, em 2018, a construção de raiz do complexo industrial do tissue em Aveiro (70 mil toneladas anuais), interligado com a fábrica de pasta da Navigator.



Agora, diz, "a situação geográfica da unidade fabril espanhola além de contribuir para uma gestão mais otimizada da carteira de clientes ibéricos, permite também ganhar proximidade com os mercados europeus fora da Ibéria, potenciando a exploração de novos negócios em Espanha e em França, nomeadamente através do fornecimento das grandes cadeias de retalho alimentar".



Esta operação permitirá também integrar os 151 profissionais da unidade da GC Consumer, diz ainda a Navigator, salientando que a integração da nova fábrica "contribuirá para acelerar o crescimento no negócio do tissue, que passa a ser a segunda área com maior peso em termos de volume de negócio dentro da companhia, à frente das vendas de energia renovável, de pasta e de packaging".



A Navigator adianta ainda que estima alcançar cerca de 300 milhões de euros de vendas consolidadas provenientes de papéis tissue.