Navigator sobe preços em 15% devido a aumento dos custos

A Navigator vai subir os preços dos seus papéis tissue - papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de mão, etc. - a partir de 15 de janeiro, anunciou esta terça-feira a empresa.



Em comunicado, a Navigator justifica esta decisão com o "aumento insustentável e continuado dos seus principais fatores de custo, nomeadamente energia elétrica, gás natural, celulose, químicos, materiais de embalagem, paletes de madeira e logística".





Leia Também Custos de energia e logística fazem subir preços do papel

Assim, explica, irá aplicar "um surcharge (valor adicional) de energia, logística e commodities aos preços dos seus papéis tissue (papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de mão, etc.), majorando-os em 15% para fazer frente ao inesperado e continuado aumento dos seus principais fatores de custo".A empresa adianta que irá rever mensalmente quer a continuidade quer o montante do valor adicional "com base na evolução das condições do mercado".

"A Navigator acredita que esta medida excecional é imperativa para garantir a sustentabilidade a longo prazo não só do seu modelo de negócio como também da cadeia global de abastecimento, junto dos seus clientes e fornecedores", sublinha ainda.





Leia Também Papel higiénico e guardanapos da Navigator mais caros a partir de 1 de dezembro

A decisão surge após, a 8 de dezembro, a empresa liderada por António Redondo ter anunciado um acréscimo entre 10% e 15% na sua tabela de preços de papel de impressão e escrita não revestido (UWF) a partir de 3 de janeiro. Os motivos invocados então eram os mesmos: aumento dos custos.