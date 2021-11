Papel higiénico e guardanapos da Navigator mais caros a partir de 1 de dezembro

A partir de 1 de dezembro, os preços do papel higiénico, guardanapos ou rolos de cozinha produzidos pela Navigator vão sofrer uma subida entre 8% e 10%.





"Esta decisão foi tomada na sequência do aumento generalizado e muito significativo dos preços em muitos dos seus fatores de custos, nomeadamente produtos químicos, energia, materiais de embalagem (plástico e cartão), logística e celulose (ou pasta de papel), sendo esta última o principal fator de custo para a produção de ‘tissue’", justifica a Navigator num comunicado enviado esta quarta-feira às redações.





Segundo a empresa, "o índice internacional do preço da pasta de papel subiu 78% desde o início do ano", enquanto "os custos energéticos apresentam-se 3,6 vezes superiores ao ano de 2020 no caso da eletricidade e 5,8 vezes superiores no caso do gás natural", detalha a empresa.





O aumento de 8% a 10% aplica-se apenas a Portugal e a Espanha, com a Navigator a adiantar que a revisão dos preços em alta será "superior" fora do mercado ibérico.