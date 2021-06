Navigator vai aumentar preços do papel na América do Norte a 1 de julho

Leia Também Lucros da Navigator recuam para 23,5 milhões até março

A Navigator anunciou que vai aumentar os preços do papel no mercado norte-americano a partir do próximo mês. Segundo a Bloomberg, a produtora de pasta de papel pretende aumentar os preços entre "8 a 10%" na América do Norte."Esta decisão foi tomada devido a níveis baixos insustentáveis de rentabilidade em toda a indústria e na sequência de anúncios de aumentos globais nos custos da pasta e logística", indica a Navigator.No mês passado, a empresa anunciou um aumento de preços no mercado europeu, também na ordem de 6 a 9%. Esta mudança teve efeitos nas encomendas feitas a partir do dia 10 de maio. A empresa justificou este aumento na Europa com a subida dos aumentos dos custos na pasta, produtos químicos e logística, a nível global."A empresa continuará a acompanhar rigorosamente a evolução do mercado dos principais impulsionadores empresariais e agirá, se necessário, para corrigir potenciais desequilíbrios futuros entre os preços dos seus produtos, matérias-primas e custos logísticos", foi referido através de comunicado, em maio deste ano.