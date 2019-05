Portugal assume no dia 24 presidência da Confederação Europeia de Indústrias de Calçado

Luís Onofre vai assumir a presidência da confederação europeia do calçado no próximo dia 24 de maio. A cerimónia vai decorrer no Palácio da Bolsa, no Porto.

O presidente da Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Luís Onofre, assume no dia 24 a liderança durante o próximo triénio da confederação europeia do setor, representativa de 21.000 empresas responsáveis por 278 mil empregos, foi anunciado este sábado, 11 de maio.





Segundo a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), a cerimónia de tomada de posse decorrerá no Palácio da Bolsa, no Porto.