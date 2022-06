Portugal ganha a primeira fábrica de raquetes de padel em carbono

Um jovem empresário de Braga, com negócios em Portugal e em Moçambique, criou em tempos de pandemia a Quad Padel, que acaba de apostar três milhões de euros na abertura da única fábrica do género no país. “Além da nossa, só há em Espanha, no Paquistão e na China”, afiança Vasco Carvalho.

