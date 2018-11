Queijos Dom Villas conquistam o Líbano e vão para o Dubai

Os irmãos Luís e Rogério Lourenço iniciaram a sua aventura empresarial na passagem do século XX para o XXI, tendo encontrado na tradição da família uma oportunidade de negócio e arriscaram tudo: a produção dos queijos "Dom Villas", que arrancou no dia 15 de Novembro de 2000.

Cedo perceberam que a queijaria onde laboravam, em Famalicão, era pequena para saciar o mercado, que exigia acabamentos distintos, pelo que decidiram separar a produção do acabamento e comercialização.

E assim nasceu a Lourofood, em 2005, com um investimento de 1,7 milhões de euros numa novas instalações produtivas, cujas obras começaram em 2008 e foram concluídas em 2013.

Três anos depois, a Lourofood autonomizou a produção de queijos de alta gama da marca Dom Villas na empresa Lactilouro, que prevê fechar o exercício deste ano com uma facturação recorde de 1,25 milhões de euros, o que traduz um crescimento da ordem dos 50% face a 2016, ano em que foi constituída.

"E 2019 promete ser um ano ainda mais auspicioso, com uma previsão de facturação de dois milhões de euros, por via do reforço da capacidade industrial e do recurso a novas tecnologias", adianta a Câmara de Famalicão, cujo presidente, Paulo Cunha, acompanhou esta segunda-feira o ministro da Agricultura e o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação numa visita à Lactilouro.

A empresa possui departamento próprio de I&D e investiu, só este ano, cerca de dois milhões de euros em novos equipamentos tecnológicos, revela a autarquia, em comunicado.

Instalada na freguesia famalicense de Louro, a Lactilouro emprega 28 pessoas e exporta para uma dezena de países - Espanha, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, América do Sul, África do Sul, Estados Unidos, Canadá e Líbano. "O Dubai é o próximo mercado que a marca pretende conquistar", avança a autarquia.

Já a Lourofood, que conta actualmente com 87 trabalhadores, prevê facturar 20,5 milhões de euros em 2018 e chegar aos 23 milhões no próximo ano.