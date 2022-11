“Queremos produzir 70% da energia que consumimos” na Cimpor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A energia será, nos próximos anos, uma das principais apostas do negócio cimenteiro do fundo Oyak, que foi reforçada pela crise energética intensificada pela guerra na Ucrânia: “A crise afetou todos os setores industriais”, realça o presidente da divisão de cimentos do grupo turco. Sem evoluções positivas a esse nível, Suat Çalbiyik admite que “será muito difícil continuar a produzir

...