Reprivatização da Efacec foi condicionada pelo OE

As avaliações para apurar o valor da indemnização a Isabel dos Santos e para avançar com a reprivatização da Efacec já foram concluídas. A Parpública diz que o processo de venda esteve condicionado pela discussão do Orçamento.

Reprivatização da Efacec foi condicionada pelo OE









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.