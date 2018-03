RNM investe 15 milhões na construção de nova fábrica em Famalicão

Da freguesia de Carreira para a de Landim. A RNM - Produtos Químicos vai continuar sediada em Famalicão, mas noutra localização do concelho, onde irá investir 15 milhões de euros na construção de novas instalações, que "vão permitir a concentração da actividade industrial e comercial da empresa e, assim, aumentar a sua eficiência e potencial de crescimento", revela a autarquia famalicense, em comunicado.

O executivo camarário vai esta quinta-feira, 8 de Março, declarar o interesse público municipal deste investimento, através da sua classificação como Projecto 2IN, estando marcado para esse mesmo dia a apresentação pública do novo projecto da RNM, que decorrerá nas actuais instalações da empresa, na Rua da Fábrica, em Carreira.

De acordo com a informação prestada pela Câmara de Famalicão, a RNM, que emprega 215 pessoas, "com uma média de idades inferior a 40 anos", fechou o último exercício com um volume de negócios consolidado de 135 milhões de euros.

Inicialmente ligada ao sector têxtil, a RNM diversificou os seus negócios no final do século passado, tornando-se "líder de mercado na distribuição de produtos químicos, assegurando soluções integradas ao nível da comercialização, produção, logística e transporte para os mais diversos sectores de actividade".

O grupo de Famalicão garante estar "entre os cinco maiores operadores de produtos químicos da Península Ibérica".