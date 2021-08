Saint-Gobain investe 600 mil euros em novo armazém no Carregado

Segundo a Saint-Gobain, com este investimento irá aumentar a sua oferta de produtos, das marcas Isover (soluções para isolamento térmico, acústico e proteção contra o fogo), Placo (fabrico e comercialização de gesso e placas de gesso laminado) e Weber (produção e comercialização de argamassas industriais).A Saint-Gobain diz ainda que irá melhorar o serviço ao cliente, já que com mais capacidade de armazenamento conseguirá maior oferta e responder mais rapidamente aos pedidos dos clientes.Comercializadora de produtos para o setor da construção e indústria, a Saint-Gobain tem sede em Paris e está presente em 70 países.Nos últimos anos tem feito vários investimentos em Portugal, caso do investimento em 2020, de 5,3 milhões de euros, numa nova unidade de produção na Maia, dedicada a produtos abrasivos.