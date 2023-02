Secil contrata financiamento verde de 75 milhões

A Secil contratou com a Caixa Geral de Depósitos e o Caixa BI um financiamento verde no valor total de 75 milhões de euros para o projeto Clean Cement Line (CCL), o qual está neste momento em curso na fábrica do Outão, em Setúbal, e que visa reduzir as emissões de carbono em 20%, aumentar a eficiência energética em 20% e aproveitar 30% do calor gerado para produzir energia elétrica.





