Semapa reforça para 70% na Navigator após extinção de ações próprias da papeleira

A Semapa reforçou a sua participação de controlo na Navigator e detém agora 69,97% do capital da papeleira, após esta ter extinguido as cerca de 6,3 milhões de ações próprias que detinha, informa esta quarta-feira a empresa em comunicado à CMVM.A Navigator informa que "em 10 de julho de 2021 foi registada junto da Conservatória do Registo Comercial a extinção de 6.316.931 ações próprias, sem valor nominal, detidas pela Sociedade, correspondentes a 0,88% das ações emitidas, passando a Sociedade a ter 711.183.069 ações ordinárias em circulação".Assim, refere, "o capital social da Sociedade passou a estar dividido em 711.183.069 acções ordinárias, sem valor nominal, a que correspondem 711.183.069 votos".Esta operação levou a que as 497.617.299 ações detidas pela Semapa passem a corresponder a 69,9704% do capital e dos direitos de voto na Navigator.A papeleira nota que "apesar da aludida redução de acções em circulação, o capital social da Sociedade manteve-se inalterado e continua a ser de 500.000.000,00 euros, uma vez que a redução do capital social resultante da extinção de acções, de 500.000.000,00 euros para 495.597.957,49 euros, foi imediatamente seguida de um aumento do capital social de 495.597.957,49 euros para 500.000.000,00 euros, por incorporação de reservas livres (excedente de reserva legal)".