Semapa aumenta lucros para 73 milhões no semestre

A Semapa registou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido atribuível a acionistas de 73,1 milhões de euros, o que significa uma subida de 141,4% face aos lucros de 30,3 milhões que obteve no período homólogo de 2020.





Na apresentação das contas da primeira metade do ano, a holding que controla a papeleira Navigator, a cimenteira Secil e a empresa da área do ambiente ETSA explica que este crescimento resultou de uma evolução favorável do EBITDA em todos os segmentos de negócio (21,5 milhões de euros), uma melhoria nos resultados financeiros (19,4 milhões de euros), uma redução das depreciações, amortizações e perdas por imparidade (18,4 milhões de euros), ao mesmo tempo que foi negativamente influenciado pela função fiscal (9,8 milhões de euros).





Depois de o grupo ter visto a sua atividade afetada pela pandemia no segundo trimestre do ano passado, devido à pandemia, obteve na primeira metade deste ano um volume de negócios consolidado de 971,4 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 3,1%, face ao período homólogo.



Deste valor, 714,6 milhões de euros foram gerados pela Navigator (mais 2,7% do que há um ano), 237,9 milhões de euros pela Secil (mais 3,2%) e 18,9 milhões de euros pela ETSA (20,4%). Segundo salienta, as exportações e vendas no exterior neste período ascenderam a 709,8 milhões de euros, o que representa 73,1% do total.





O EBITDA do primeiro semestre totalizou 224,8 milhões de euros, crescendo 10,6% face aos 203,3 milhões de euros do período homólogo. Deste montante, 150,5 milhões de euros foram gerados no negócio da pasta e papel (mais 7,4%), 67,1 milhões no cimento (mais 14,9%) e 7,2 milhões no ambiente (mais 40,6%).





No comunicado à CMVM, o grupo sublinha que o EBITDA do segundo trimestre foi superior ao do primeiro trimestre em 9,9 milhões de euros



O valor dos investimentos realizado até junho situou-se em cerca 53 milhões de euros, abaixo dos 65 milhões do mesmo período de 2020.





Já a dívida líquida reduziu-se em todos os segmentos de negócio, tendo a dívida líquida remunerada consolidada atingido 1.142,9 milhões de euros, inferior em 72,6 milhões de euros à do final de 2020.