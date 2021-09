Surforma da família Azevedo lança coleção antiviral

A marca de laminados e compactos da Sonae Indústria vai apresentar, em outubro próximo, na feira Decorhotel, que irá decorrer na FIL, em Lisboa, a coleção de Laminados e Compactos Surforma Antiviral.

"Tendo em conta a situação pandémica que o mundo vive, o Surforma Antiviral foi testado para o vírus SARS-CoV-2, tendo dos resultados demonstrado uma inatividade viral elevada, acima de 65% após 10 minutos e acima de 98% ao fim de quatro horas", garante a empresa, em comunicado.

A Surforma afiança que "as propriedades antivirais foram testadas intensivamente pelo Laboratório de Biotecnologia Médica e Industrial e estão em conformidade com a norma ISO 21702:2019 que mede a atividade antiviral em plásticos e outras superfícies não-porosas", tendo testado "ainda a toxicidade dos materiais garantindo que os laminados e compactos da coleção antiviral são seguros no que diz respeito ao contacto com células humanas e todo o tipo de alimentos".

"Através da utilização de um aditivo introduzido no processo de fabrico, os laminados e compactos antivirais da Surforma reduzem a propagação de vírus, bactérias e fungos, proporcionando uma maior proteção às superfícies, protegendo assim os consumidores de potenciais efeitos negativos para a saúde", assegura a empresa, que produz "integralmente" a coleção antiviral na sua unidade da Maia.

A coleção de Laminados e Compactos Surforma Antiviral pode ser "utilizada numa variedade de aplicações, incluindo mobiliário e design de interiores, tanto em habitações como em espaços públicos com especial destaque para hospitais, escolas, ginásios, hotéis e restaurantes, bem como outros espaços com necessidades especiais de higiene".