Têxtil retoma formação à distância e com “styling pessoal”

O centro de formação da indústria têxtil e do vestuário arranca com seis ações em regime de “e-learning” na próxima semana. Mais de 20 empresas do setor já estão certificadas para produzir máscaras comunitárias.

O centro de formação profissional da indústria têxtil, vestuário, confeção e lanifícios (Modatex) está a adaptar a sua estrutura e atividade às "tendências do futuro", passando a disponibilizar uma plataforma digital especializada em ensino à distância.

O plano de formação desenhado nesta modalidade arranca na próxima terça-feira, 28 de abril, com três ações: "styling pessoal - 1º olhar" (3,25 horas), materiais têxteis (10 horas) e caraterísticas dos tecidos (12 horas). A inscrição é obrigatória, mas participação é gratuita.

Segurança no laboratório (10 horas), princípios básicos de modelação (11 horas) e "como tirar medidas no corpo" (4 horas) são os temas das outras iniciativas, já calendarizadas para o dia seguinte por este organismo, que tem sede no Porto, delegações em Lisboa e Covilhã, polos em Barcelos e Vila das Aves e extensões em Lousada, Marco de Canaveses e Pinhel.

"A formação à distância é uma realidade inquestionável. O desenvolvimento de competências é uma necessidade contínua de todos os intervenientes do setor têxtil e vestuário. E nós temos de ter a capacidade de antecipar necessidades e de responder em consonância com a dimensão do desafio que nos é colocado", resumiu José Manuel de Castro, que lidera o Modatex desde janeiro de 2019.