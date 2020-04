Morreram mais 34 pessoas em Portugal com covid-19 e casos aumentam 2%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 854, o que traduz uma subida de 34 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 820, anunciou a DGS esta sexta-feira, 24 de abril.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2% para 22.797, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 444. Ontem tinham aumentado 1,7% para 22.353, naquela que foi a segunda taxa de crescimento mais baixa desde o início da pandemia.





O crescimento diário do número de mortos praticamente estabilizou em termos absolutos (34 contra 35 ontem), sendo que a taxa de crescimento baixou ligeiramente (4,1% contra 4,5% ontem).

Verifica-se uma ligeira aceleração na taxa de crescimento do número de infetados (2% contra 1,7% ontem). Em termos absolutos também aumentou (444 contra 371 ontem).

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,75%, ligeiramente acima do registado ontem (3,67%). Nos doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 13,5%.





Segundo o boletim diário da DGS, há 491 mortos no Norte (mais de metade do total), 160 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 183 no centro e 11 no Algarve. Os Açores registam oito óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 574 têm mais de 80 anos (67% do total); 174 entre 70 e 79; 75 entre 60 e 69; 22 entre 50 e 59 e 9 com idade entre 40 e 49 anos. 428 são mulheres e 426 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 227.393 (ontem estava em 219.848) e 4.377 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.048 ontem).

Existem 1.228 casos recuperados, continuando acima do número de óbitos e acima dos valores registados ontem (1.201). O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 29.621 (contra 30.342 ontem).









Menos 16 doentes nos cuidados intensivos

Os dados indicam que dos mais de 22 mil casos confirmados, 1.068 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 2% face a ontem (1.095).

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma queda de 8%, para 188 (ontem tinham descido 1% para 204).

Este foi já oito dia seguido de descida no número de pessoas internadas e o sexto no número de pessoas internadas nas UCI. Em 24 horas saíram dos cuidados intensivos 16 doentes.

Apenas 0,82% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 4,78% dos infetados estão internados. Estes dois indicadores estão em mínimos.