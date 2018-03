Ainda assim, internamente cresceu 11%. A empresa explica: "Tal deveu-se essencialmente à consolidação da estratégia comercial da Vista Alegre em Portugal, com uma maior aposta nos seus canais de vendas", além "da boa prestação ao nível das lojas nacionais".



Além de crescer vendas, o controlo nos custos permitiu que o EBITDA aumentasse 42% para 13,6 milhões de euros, ficando a margem nos 16%, mais 3,3 pontos percentuais que no ano anterior.



A Vista Alegre Atlantis realça que em 2017 investiu, principalmente, no segmento do grés (forno e mesa) e cristal. Com dois projectos em curso, designados "CerexCor (nova linha produtiva de louça de mesa em grés) e CristalLux (produção mais eficiente de artigos de luxo de cristal )" e o "DecorRia".



No âmbito do projecto CristalLux, a empresa firmou um contrato de fornecimento garrafas de cristal de luxo de conhaque com a Hennessy, do grupo Louis Vuitton, um contrato plurianual de 16 milhões de euros.



A empresa iniciou ainda a ampliação da fábrita Ria Stone para aumentar a capacidade em mais de 60%, com previsão de atingir uma produção anual de mais 48 milhões de peças de louça de mesa em grés decoradas digitalmente e fabricadas por monocozedura. Este investimento deve ficar concluído em Outubro de 2018.



O aumento de produção da Ria Stone deve-se às compras do cliente Ikea, que estendeu o contrato com garantia de compra da produção até 2026, e um volume de negócios estimado de 250 milhões de euros no período do contrato.











A Vista Alegre Atlantis conseguiu mais do que duplicar os lucros em 2017. A empresa atingiu um resultado líquido de 4,258 milhões de euros, mais do dobro dos 1,797 milhões de 2016. É o segundo ano consecutivo em terreno positivo."O foco na eficiência produtiva e o bom desempenho das vendas permitiram o crescimento do resultado operacional em 39% face a 2016, para os 7,7 milhões de euros", explica a empresa em comunicado à CMVM.O volume de negócios cresceu 13% para os 84,5 milhões de euros, com o exterior a representar 64% desse negócio, "com ênfase no alcance de novos mercados, essencialmente na Europa e na Ásia".