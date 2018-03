Vista Alegre Atlantis reforça contrato com Ikea

O contrato inicial ia até 31 de Dezembro de 2021. Agora foi estendido até 2026. E com mais negócios.

O contrato que o grupo de retalho sueco Ikea tem com a Vista Alegre Atlantis (VAA) foi reforçado. O acordo, que inicialmente estava previsto decorrer até 31 de Dezembro de 2021, estendeu-se por mais cinco anos.





Em comunicado à CMVM, a Vista Alegre Atlantis explica que está, para isso, a aumentar a capacidade de produção da Ria Stone, empresa que tem como cliente principal o Ikea e que "estendeu o contrato com garantia de compra da produção até 2026".



Com isto, o contrato com a empresa sueca, que inicialmente tinha um volume de negócios associado de 120 milhões de euros, duplica esse valor, para os 250 milhões de euros, em nove anos, disse ao Negócios fonte oficial da VAA.



A Ria Stone vai, por causa da extensão de contrato, aumentar a capacidade em mais de 60%, com previsão de atingir uma produção anual de mais 48 milhões de peças de louça de mesa em grés decoradas digitalmente e fabricadas por monocozedura, um investimento que deverá estar concluído em Outubro de 2018.