Vista Alegre reduz prejuízos para 268 mil euros

O grupo Vista Alegre registou um volume de negócios de 30,3 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um aumento de 60% face ao período homólogo de 2021.



Já o EBITDA ascendeu a 4,2 milhões de euros, contra 19 milhões um ano antes.



Por outro lado, a empresa de porcelanas reduziu em 88% as perdas entre janeiro e março, para 268.000 euros, quando no mesmo períogo do ano passado reportou prejuízos de 2,3 milhões de euros.



O mercado externo representou a maioria das vendas da empresa (77,3%), com 23 milhões de euros. Destaque para os mercados de França, Países Baixos e Alemanha como os que mais contribuíram para as vendas - com um crescimento de 42%.



No comunicado das contas divulgado na CMVM, o grupo destaca que a subida vertiginosa dos preços do gás natural (decorrente da crise energética, agravada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia) teve um forte impacto na estrutura de custos da empresa, na ordem dos 485%, face a 2021.