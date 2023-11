Vista Alegre tem lucro de 5,1 milhões no terceiro trimestre

Leia Também Fernando Campos Nunes reforça posição na Vista Alegre para 91,2%

A Vista Alegre obteve um lucro de 5,1 milhões de euros de julho a setembro, o que compara com o resultado líquido negativo de 290 mil euros registado no mesmo período do ano passado, informou a empresa em comunicado enviado à CMVM.Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 31,4% num ano, para os 19,6 milhões de euros.A empresa detida pela Visabeira alcança estes resultados apesar de o volume de negócios ter descido 7,2% em termos homólogos, para os 95,4 milhões de euros.Mais de dois terços da faturação (72,2%) vem de mercados externos, com destaque para França, Espanha, Alemanha e Itália, bem como Brasil e Estados Unidos."No terceiro trimestre de 2023, os resultados do Grupo Vista Alegre evidenciaram umnotável crescimento face ao mesmo período de 2022, apesar da instabilidade do contextomacroeconómico, nomeadamente a inflação em vários mercados", afirma a empresa no comunicado, salientando que "os produtos marca do grupo, Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, apresentam uma evolução favorável no retalho e no canal horeca (hotelaria e restauração)".As vendas geradas pelas duas marcas, "considerando o retalho físico e online, a nível nacional e internacional, cresceram 3,9% enquanto, ao nível do canal Horeca, as vendas tiveram um incremento de 19,7% face ao mesmo período do ano 2022".Por segmento, destaque para "o crescimento de 9,2% das receitas na faiança e para o incremento de 5,5% nas receitas de cristal, face às receitas do terceiro trimestre de 2022". O segmento de grés diminuiu 18,5%, "em virtude da redução verificada na venda de produtos de 'private label' ao nível do grés de forno face período homólogo".O investimento acumulado ao terceiro trimestre foi de 12,2 milhões de euros, informa ainda a empresa.