Fernando Campos Nunes reforça posição na Vista Alegre para 91,2%

CGD, BCP e BPI, que detinham 60%, desfizeram-se da maioria das suas participações.

Fernando Campos Nunes, dono da Visabeira, reforçou a sua participação na Vista Alegre, informou esta quinta-feira à noite a empresa, em comunicado à CMVM.O milionário detinha, no final do ano passado, 87,5% do capital da Vista Alegre, tendo a Caixa Geral de Depósitos uma participação de 2,5%, o Fundo Capital Risco - Caixa Capital controlava 0,59% e os remanescentes 9,41% encontravam-se em "free float".Agora, após uma operação fora de mercado realizada a 29 de setembro, Fernando Campos Nunes passou a controlar 91,2% do capital da Vista Alegre.O empresário comprou a maioria do capital da empresa em 2009, quando