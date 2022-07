Vista Alegre vê custos com gás dispararem 485% e fecha semestre com prejuízos

A Vista Alegre viu os custos com o gás multiplicarem por seis nos primeiros seis meses do ano. Nas contas relativas ao primeiro semestre, a empresa detida pela Visabeira dá conta da “escalada vertiginosa dos preços do gás natural com forte impacto na estrutura de custos, na ordem dos 485%, face a 2021”.





É este aumento de custos, afirma a empresa, que leva o resultado para valores negativos no semestre. Os prejuízos atingem 77 mil euros, o que compara com as perdas de 496 mil euros registadas no mesmo período do ano passado. Ainda assim, uma melhoria de 85%.





Apesar das perdas, a empresa mostra-se satisfeita com os resultados: “revelaram um desempenho muito positivo, ao nível do volume de negócios, ao atingir os 67,8 milhões de euros (36,8% acima face ao mesmo período de 2021) e do EBITDA ao situar-se nos 11,2 milhões de euros”, uma subida de 3,1%. A dívida líquida consolidada foi reduzida em 4,3 milhões de euros.





“Mesmo neste ambiente adverso, a Vista Alegre tem conseguido atenuar algum deste impacto negativo, quer com o desenvolvimento ao longo dos últimos anos de um conjunto de investimentos tendentes a melhorar a eficiência dos seus processos, quer através de uma gestão mais eficiente dos consumos e dos meios de produção”, afirma a empresa, que espera “o reforço das medidas governamentais de apoio ao setor da indústria de cerâmica e vidro, que é dos maiores consumidores de gás natural”, frisa.





O mercado externo representou 77,4% da faturação, com 52,5 milhões. Destaque para os mercados de Brasil, EUA, França e Espanha.