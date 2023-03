Volume de negócios na indústria cresceu 12,7% em janeiro

Leia Também Volume de negócios da indústria cresceu 21,8% em 2022 à boleia do forte aumento dos preços

Excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria aumentaram 13,6%, tendo as variações dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo ficado nos 12,8% e 12,6%, respetivamente. O mercado nacional contribuiu com 7,4 pontos percentuais (p.p) para o crescimento do índice total e o mercado externo com 5,3 p.p.Por agrupamentos, os bens de consumo subiram 16,1% em janeiro, o que representa um aumento de 4,3 p.p. face ao mês anterior, tendo sido o que mais contribuiu para o crescimento do índice. Já os bens intermédios e os de investimento aumentaram 8,9% e 21%, respetivamente. Só o agrupamento da energia desacelerou para uma taxa de 9,8% em janeiro, refere o INE.No que diz respeito aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas todos eles registaram crescimentos homólogos (1,8%, 11,9% e 6,8%, respetivamente). "Note-se que em janeiro ocorreu a atualização do salário mínimo, com um aumento de 7,8%", salienta o INE.Já em termos mensais, o emprego e as remunerações diminuíram 0,6% e 24,6% em janeiro. "As horas trabalhadas apresentaram um crescimento mensal de 15,5%".