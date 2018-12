20 bóias para dar fôlego aos media

O que se faz no estrangeiro



Canadá cria almofada a 5 anos

O Canadá tem um programa de apoio ao jornalismo de 390 milhões de euros em cinco anos. Inclui a dedução fiscal de 15% do custo das assinaturas de jornais, crédito fiscal reembolsável nos custos laborais e uma nova categoria para organizações sem fins lucrativos emitirem recibos de doações e estimular entrada de investidores filantropos.



Áustria premeia a qualidade

Além de subsídios a jornais, e especiais para "preservar diversidade" nos regionais, na Áustria há medidas para promover a qualidade, como comparticipar custos da formação de jornalistas ou a quem tem correspondentes no estrangeiro. E associações dedicadas a promover a leitura de jornais, sobretudo nas escolas, também têm ajudas.



França antiga e generosa

O programa francês é dos mais antigos e em 2017 distribuiu 262 milhões de euros de subsídios directos à imprensa, dividido em áreas como distribuição, pluralismo e modernização, e paguem menos pelo envio das publicações por correio. Há ajudas específicas para media locais e uma fatia anual choruda para a agência France Presse.



Reino Unido: BBC local e dados

Num acordo com a Associação de Novos Media, a BBC paga a 150 repórteres em media locais, dando-lhes acesso a um banco de dados de vídeo. Será criado um "hub" partilhado de jornalismo de dados (formação e desenvolver ferramentas) e feita uma auditoria à forma como a BBC (ab)usa do material produzido pela imprensa local.





Fundo de fomento no Chile

O Chile tem um fundo de fomento, extensível às 15 regiões e que em 2017 distribuiu cerca de dois milhões de euros. É dirigido a projectos que, por exemplo, "informem sobre o contexto económico, social e cultural" da região. Beneficiam jornais, canais de televisão e também estações de rádio, que por lei ficam com 60% do financiamento.



Uruguai apoia fora da capital

O Governo subsidia o consumo de papel, tinta, equipamento e materiais gráficos para jornais e revistas com, pelo menos, seis meses de publicação regular e instalados em todas as regiões, à excepção de Montevideu. Outras isenções fiscais, ao nível dos rendimentos ou propriedade, também só se aplicam a jornais fora da capital.



África do Sul paga pluralismo

Face à excessiva concentração dos jornais em quatro grandes grupos, faltando diversidade nos conteúdos e com os mais pobres, quem vive nas zonas rurais e os movimentos sociais fora da agenda mediática, foi criada uma agência pública (MDDA) para financiar os jornais pequenos e independentes e assim promover o pluralismo.



Nova Zelândia foca na produção

O Estado não subsidia a imprensa, que paga a taxa padrão de IVA (15%). Porém, financia o emissor nacional de rádio RNZ, com uma grande redacção, e através da agência "NZ On Air" custeia a produção de conteúdos televisivos, radiofónicos e digitais para difusão em meios públicos ou privados. A publicidade suporta as duas TV estatais.