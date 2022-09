Acionistas da Impresa aprovam entrada de Horta Osório no "board"

Os acionistas da Impresa aprovaram esta terça-feira, em assembleia-geral extraordinária, a cooptação de António Horta Osório para vogal do conselho de administração, informa a dona da SIC em comunicado à CMVM.O banqueiro deverá ainda ocupar uma das duas vice-presidências do "board" da Impresa, segundo as intenções anunciadas pela administração da empresa no final de julho.Os acionistas aprovaram igualmente uma alteração aos estatutos que prevê a designação de "dois Vice-Presidentes de entre os membros do Conselho de Administração, podendo a designação de qualquer um deles ser feita pela Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração ou pelo próprio Conselho de Administração".Em julho, a administração da dona da SIC e do Expresso tinha indicado que "caso essa alteração estatutária seja aprovada pelos acionistas, que seja designado António Horta Osório como Vice Presidente do Conselho de Administração, a par de Francisco Maria Balsemão, que já exerce essas funções".