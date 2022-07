Horta Osório proposto para vice-presidente do "board" da Impresa

António Horta Osório vai ser proposto para vice-presidente do "board" da Impresa, informou esta quinta-feira a empresa em comunicado. A empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão indicou que "foi aprovado designar nesta data, por cooptação (...) António Horta Osório como novo administrador da Impresa, para o mandato em curso de 2019-2022".Segundo a dona da SIC, "o Conselho de Administração [vai] propor a convocação de uma reunião extraordinária da Assembleia Geral para deliberar sobre a alteração do artigo 14º dos estatutos de forma a permitir a designação de dois Vice Presidentes do Conselho de Administração, sendo intenção do Conselho de Administração, caso essa alteração estatutária seja aprovada pelos acionistas, queseja designado António Horta Osório como Vice Presidente do Conselho de Administração, a par de Francisco Maria Balsemão, que já exerce essas funções".

"Pelo seu notável percurso empresarial, nacional e internacional, e pelas suas qualidades pessoais e profissionais, julgamos que António Horta Osório é uma excelente escolha para administrador do Conselho de Administração da Impresa. A sua visão e a sua experiência serão certamente um importante contributo para o grupo e para o setor dos media", afirma Francisco Pinto Balsemão, presidente da Impresa e acionista maioritário, através da holding Impreger, da dona da SIC, citado em comunicado.

"António Horta Osório participará ativamente na definição da estratégia para o futuro da Impresa, em tempos de profundas mudanças para os meios de comunicação social. O grupo beneficiará muito com a sua experiência internacional e com o seu conhecimento da realidade do nosso país", assinala, por seu turno, Francisco Pedro Balsemão, CEO da empresa.

"Tenho uma enorme admiração pelo Grupo Impresa e pelo seu fundador, pelo que foi com muito gosto que aceitei o desafio que me foi proposto. Qualquer sociedade precisa de uma comunicação social forte, independente e credível, para o seu bom desenvolvimento. Nessa perspetiva, é com um grande sentido de responsabilidade que darei o meu contributo para a definição da estratégia do grupo Impresa, numa altura em que o setor enfrenta importantes mudanças", refere o ex-banqueiro.

A Impresa publicou os resultados semestrais, tendo registado prejuízos de 2,2 milhões de euros.