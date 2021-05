Amazon perto de acordo para comprar MGM, naquela que pode ser a segunda maior aquisição da empresa

Leia Também Gigantes mexem peças do tabuleiro de xadrez do “streaming”

Citando fontes próximas do negócio, o Wall Street Journal avança que a Amazon estará perto de um acordo para a aquisição dos estúdios MGM. Esta informação chega uma semana depois de meios como a Variety e o The Information reportarem o interesse da Amazon nos estúdios, donos de franquias como "James Bond" ou "Rocky".O WSJ refere que a confirmação do negócio poderá chegar ainda esta semana. A confirmar-se, os estúdios da MGM, que nasceram no tempo do cinema mudo e passaram pelos anos de ouro de Hollywood, passarão para as mãos de uma tecnológica fundada nos anos 90. O interesse da Amazon na MGM estará ligado a uma vontade da empresa de investir ainda mais no mundo do streaming -w recorde-se de que a companhia é dona do serviço de streaming Amazon Prime Video e ainda dos Amazon Studios.A MGM é dona de um portefólio composto por quatro mil filmes e 17 mil horas de televisão, onde se contam franquias como "Shark Thank" ou o talent show "The Voice". Já nas séries, o portefólio conta com a distopia "The Handmaid’s Tale", "Fargo" ou "Vikings".Se a oficialização do negócio chegar com o montante de 9 mil milhões de dólares (cerca de 7,34 mil milhões de euros), esta será a segunda maior aquisição já feita pela Amazon. Só a compra da cadeia de supermercados Whole Foods, em 2017, ultrapassa este montante.Segundo o WSJ, em dezembro, altura em que começou ativamente à procura de comprador, os estúdios da MGM foram avaliados em 5,5 mil milhões de dólares, incluindo a dívida da companhia.