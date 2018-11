Aplicação da Eleven Sports descarregada mais de 100 mil vezes

A Eleven Sports disse esta sexta-feira que a sua aplicação para iOS, Android e Chromecast atingiu os 100 mil "downloads".

Em comunicado, refere também que nas redes sociais e canais digitais ultrapassou a barreira dos 150 mil seguidores.

Estes são os únicos números revelados pela empresa que entrou em Portugal este ano após ter garantido os direitos para a transmissão no país da Liga dos Campeões e das ligas de Espanha, França e Alemanha (entre outras).

Não é ainda público o número de subscritores dos canais da Eleven Sports, que apenas estão disponíveis através da operadora Nowo e das aplicações e do site da empresa. O facto de a aplicação ter sido descarregada não implica uma subscrição dos canais, que custa 9,99 euros por mês.

"Em apenas dois meses de emissão em Portugal, a Eleven Sports superou já os 100 mil downloads da sua aplicação para iOS, Android e Chromecast, que tem garantido à Eleven Sports manter-se constantemente no top das Apps mais instaladas em Portugal", refere o comunicado.

"Para parte deste crescimento tem contribuído a ligação que temos criado com os fãs, influenciadores, antigos jogadores e a relação estratégica com cada uma das Ligas Europeias, no qual detemos direitos desportivos para Portugal e onde temos feito uma abordagem inovadora, ao transmitir alguns jogos de forma gratuita na rede social Facebook, algo jamais feito em Portugal por qualquer canal televisivo na área do desporto" afirma Nuno Filipe Miranda, director de marketing e comunicação da Eleven Sports.