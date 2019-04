Eleven Sports atinge mais de 100 mil clientes em Portugal

A Eleven Sports anunciou esta terça-feira que superou a marca dos 100 mil subscritores em Portugal, o que permite à operadora chegar a uma audiência de mais de 250 mil pessoas.

A empresa de conteúdos desportivos premium diz que foi possível atingir este número depois de, a 12 de fevereiro, ter fechado o acordo que permitiu distribuir os seus canais nas principais operadoras de televisão em Portugal. Esta foi a primeira vez que a companhia revelou o número de clientes que pagam 9,99 euros por mês para aceder aos seus canais. Antes tinha revelado apenas o número de vezes que a sua aplicação tinha sido descarregada, bem como o número de seguidores nas redes sociais.

"A Eleven Sports tem registado um crescimento impressionante desde o anúncio do acordo com todos os operadores de Pay-TV em Portugal para distribuição dos seus canais", refere o comunicado da empresa, acrescentando que são 250 mil os portugueses que "têm acesso às transmissões dos conteúdos premium de desporto da Eleven Sports, após o número de subscritores ter superado o patamar das 100.000 subscrições".

A Eleven Sports entrou no mercado português em agosto do ano passado, mas durante cerca de seis meses esteve disponível apenas na Nowo, uma operadora com uma quota de mercado pouco expressiva no mercado português.

A companhia tem os direitos de transmissão das ligas de futebol de Espanha, França e Alemanha, sendo que a Liga dos Campeões é o seu principal trunfo. Foi precisamente durante a transmissão dos quartos-de-final da champions que a Eleven Sports superou a marca dos 100 mil subscritores.

"Quando anunciámos o acordo com os operadores frisámos a confiança na qualidade do nosso produto e que estávamos certos de que o mercado ia reconhecê-lo. Os números que hoje anunciamos validam o que afirmámos e, acima de tudo, mostram que o sucesso alcançado é revelador da abordagem inovadora e diferenciada que fizemos ao mercado de conteúdos premium de desporto em Portugal", refere Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da companhia em Portugal.

Além de várias ligas de futebol europeias e da champions, a Eleven Sports tem também os direitos de transmissão para Portugal de outros conteúdos desportivos, como a Fórmula 1 e futebol americano.

"Vamos continuar a apostar na inovação, na aquisição de direitos premium de desporto, que vão ao encontro do interesse do público nacional, sempre com um preço competitivo e diferenciador na abordagem como comunicamos e nos posicionamos face à restante oferta Premium de Desporto no mercado português", acrescentou Jorge Pavão de Sousa.