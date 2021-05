AT&T em negociações com a Discovery para criar gigante do entretenimento

As empresas poderão combinar os seus ativos na área de conteúdos, dando origem a um gigante do entretenimento para competir com a Netflix e Walt Disney.



... A AT&T está em negociações com a Discovery para uma possível fusão na área de conteúdos, uma operação que daria origem a um gigante do entretenimento, mais bem posicionado para competir com a Netflix e a Walt Disney.



A Bloomberg, que cita fontes próximas das conversações, adianta que as empresas ainda estão a debater os moldes do eventual acordo, não sendo garantido que a operação será mesmo para avançar.



Através da Time Warner, que comprou em 2018, a AT&T detém a CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT e o Warner Bros. studio. Já a Discovery, apoiada pelo magnata do cabo John Malone, controla canais como o HGTV, Food Network, TLC e Animal Planet.



As ações da Discovery subiram mais de 18% este ano, elevando a avaliação da empresa para quase 24 mil milhões de dólares. Já a AT&T valorizou 12%, levando a capitalização bolsista para 230 mil milhões.

