CMTV mais vista que todos os concorrentes juntos

A CMTV lidera o mercado de informação nacional no cabo há 1.185 dias, e registou esta quarta-feira mais audiência que todos os seus concorrentes de informação juntos.O canal do Correio da Manhã atingiu um share de 5,8% enquanto os outros canais todos juntos só conseguiram 5,6% de share.A CMTV obteve um share de 5,8% com 118.300 espectadores. Mais atrás ficou o canal CNN com 3% de share e 61.600 espectadores, seguido pela SIC Notícias com 1,8% de share e 37.400 espectadores e, em último, a RTP 3 com 0,8% de share e 17.300 espectadores.Os oito primeiros programas no top do cabo são da CMTV. O programas Duelo Final foi o mais visto do dia com uma audiência média de 686 mil espetadores, registando 14,2% de share. O CM Jornal e as Notícias CM também ficaram no top dos programas mais vistos.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as operadoras de cabo, mas não está ainda presente na TDT.