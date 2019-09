Como ficará a Cofina após a compra da Media Capital

A Cofina lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital, numa operação que se for concretizada torna a empresa liderada por Paulo Fernandes – e dona do Negócios – no maior grupo de comunicação social em Portugal.

Atualmente, a Cofina tem no seu portefólio o Correio da Manhã, a CMTV, o Record, o Negócios, a Sábado, a Máxima, entre outros títulos. Com a compra da Media Capital, a Cofina passará a atuar em novas frentes. Juntará aos seus ativos um canal generalista em sinal aberto, a TVI, e acrescenta o canal de informação TVI24, além da TVI África e da TVI Ficção. E entra no mundo da rádio, com cinco estações: Rádio Comercial, M80, Cidade, Smooth e Vodafone.FM. Ainda no segmento de informação, a Cofina "herdará" o site de informação desportiva Mais Futebol. Fora da informação, a Media Capital tem um ativo que deverá ser determinante para o objetivo traçado pela Cofina nesta operação de produção de conteúdos para exportar. Em causa está Plural, produtora de vários conteúdos, entre os quais se encontram telenovelas e filmes.