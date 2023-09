Compra da Cofina Media: MBO oferece 56,8 milhões, a Media Capital 56 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Cofina recebeu duas ofertas finais pelo seu negócio no setor dos media, com a do MBO a superar a da concorrente Media Capital em cerca de 800 mil euros.

A "Best and Final Offer" da equipa de gestão da própria Cofina Media é de 56,8 milhões de euros (56.793.428,97 euros), enquanto a da dona da TVI é de 54,5 milhões de euros (54.454.922 euros), admitindo equiparar o preço da oferta concorrente até aos 56 milhões de euros, revelou a Cofina, esta sexta-feira, 15 de Setembro, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Leia Também Media Capital e MBO apresentam propostas pela Cofina

As ofertas iniciais tinham sido de 75 milhões e 80 milhões de euros, respectivamente, sendo que estes valores tinham em conta o chamado Enterprise Value (EV), que incluía capital e uma dívida d e45 milhões de euros.

Leia Também Media Capital com perdas de 4,8 milhões no primeiro semestre e vai cortar pessoal

O comunicado da CMVM detalha que o MBO é subscrito por Luis Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.