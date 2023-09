Media Capital e MBO apresentam propostas pela Cofina

A Media Capital aumentou a proposta pela compra de 100% do capital da Cofina Media (dona do CM e da CMTV) para 54,4 milhões de euros (valor que não inclui dívida). Isto depois de, a 20 de julho, ter apresentado uma oferta vinculativa de 80 milhões de euros (incluindo dívida [35 milhões de euros de capital e 45 milhões de dívida]) pela totalidade da Cofina Media, detida pela Cofina SGPS. Nessa altura a proposta superava em cinco milhões a do Management Buy Out (MBO).



O valor das propostas apresentadas - terminava esta sexta-feira o prazo - é confidencial, de acordo com os termos definidos pelo vendedor, pelo que o valor proposto pelo Management Buy Out - que está a ser levado a cabo por Luís Santana, administrador executivo da Cofina Media, em conjunto com outros quadros, e que tem ainda outros investidores, incluindo Cristiano Ronaldo - não foi revelado.





"é uma sociedade veículo denominada Expressão Livre, que será detida, direta ou indiretamente, pelos seguintes investidores: Luis Santana; Ana Dias; Octávio Ribeiro; Isabel Rodrigues; Carlos Rodrigues; Luís Ferreira; Carlos Cruz; Cristiano Ronaldo; Domingos Vieira de Matos; Paulo Fernandes; e João Borges de Oliveira".



"Considerando que alguns dos investidores são simultaneamente membros do conselho de administração da Cofina, a Cofina assegurará a estrita observação de todas as disposições legais aplicáveis a transações com partes relacionadas", acrescentou na mesma nota.

