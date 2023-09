Cofina escala quase 13% após propostas finais de compra

A Cofina chegou esta segunda-feira a valorizar quase 13% em bolsa até aos 0,478 euros por ação, um máximo de fevereiro de 2020, depois de terem sido conhecidas as propostas finais pela compra da Cofina Media.Segundo um comunicado enviado na sexta-feira, já depois do fecho do mercado, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa de media que detém títulos como o Correio da Manhã, a CMTV, o Negócios ou a Sábado, informou que recebeu duas propostas, com a do "management buyout" (MBO) a superar a da concorrente Media Capital em cerca de 800 mil euros.

A "best and final offer" da equipa de gestão da própria Cofina Media é de 56,8 milhões de euros (56.793.428,97 euros), enquanto que a da dona da TVI é de 54,5 milhões de euros (54.454.922 euros), admitindo equiparar o preço da oferta concorrente em 5% e até aos 56 milhões de euros.



A empresa esclarece ainda que os órgãos sociais terão em consideração "a contrapartida oferecida pelas ações da Cofina Media; as respetivas condições contratuais propostas; e o plano estratégico que os potenciais compradores pretendem implementar, caso venham a concluir a aquisição das ações da Cofina Media, para o desenvolvimento futuro do negócio", pode ler-se no documento.



O grupo liderado por Paulo Fernandes indica ainda que à presente data ainda não tinha sido tomada "qualquer decisão de alienação, ou não, das ações da Cofina Media a um dos potenciais compradores".





As ofertas iniciais tinham sido de 75 milhões por parte do MBO e 80 milhões de euros da Media Capital, sendo que estes valores tinham em conta o chamado Enterprise Value (EV), que incluía capital e uma dívida de 45 milhões de euros.





O comunicado da CMVM detalha que o MBO é subscrito por Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.



Em bolsa a Cofina vai valorizando 9,91% nos 0,466 euros por ação.