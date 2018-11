CT da RTP considera "escândalo sem fim" contratação de jornalistas para direcção

A Comissão de Trabalhadores da RTP considerou esta sexta-feira que a contratação de duas jornalistas externas para a Direcção de Informação é um "escândalo sem fim", defendendo que o presidente da estação pública "não tem capacidade" para continuar no cargo.

"Não cabe a esta comissão pronunciar-se sobre as escolhas legítimas da directora de informação ou sobre as capacidades das jornalistas agora contratadas, sobre as quais nada temos a dizer, mas cabe considerar que a validação destas contratações de luxo pela administração da RTP é um escândalo sem fim", refere em comunicado a Comissão de Trabalhadores (CT).

As jornalistas Cândida Pinto, da SIC, e Helena Garrido, que foi directora do Jornal de Negócios, irão integrar a nova direcção da RTP, confirmou à Lusa fonte oficial da televisão pública.