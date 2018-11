A ex-directora do Negócios e a editora de Internacional da SIC vão integrar a direcção da RTP que é liderada por Maria Flor Pedroso. A nova direcção terá oito membros e será paritária, com quatro mulheres e quatro homens.

António José Teixeira e Hugo Gilberto como directores adjuntos da estação pública, enquanto Alexandre Brito, Joana Garcia e Rui Romano assumem funções de subdirectores. Com quatro homens e quatro mulheres, a equipa será paritária.

De acordo com o Observador, Cândida Pinto vai desvincular-se da SIC para assumir funções até ao final deste mês para ficar responsável pela informação não diária e grandes reportagens.



Em comunicado, enviado à Lusa, a RTP adiantou que "recebeu e aceitou a proposta de composição da direção de informação da televisão, apresentada pela diretora de informação".



O mesmo comunicado detalhou ainda que "o Conselho de Administração irá iniciar os procedimentos necessários à nomeação da nova equipa".



O Conselho de Administração da RTP anunciou em 12 de outubro que tinha nomeado a jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de diretora de informação da RTP, substituindo Paulo Dentinho.



"O diretor de informação da RTP colocou o seu lugar à disposição do Conselho de Administração" e o órgão liderado por Gonçalo Reis "decidiu aceitar a disponibilidade e substituir Paulo Dentinho como diretor de informação da RTP", referiu a empresa em comunicado.



"O Conselho de Administração da RTP decidiu nomear a jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de Diretora de Informação de Televisão da RTP, tendo iniciado o processo formal de recolha de pareceres junto da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social] e do Conselho de Redação da RTP", concluiu.

