Este foi o quarto ano consecutivo em que a RTP alcançou resultados operacionais acima dos 10 milhões de euros, o que tem permitido suportar investimentos e outros custos. No ano passado, a estação televisiva investiu um total de 4,4 milhões de euros. Já a dívida aumentou ligeiramente, em 1,3%, para um total de 101 milhões de euros no final de 2018. Deste montante, 55 milhões correspondem ao edifício sede da RTP.



A empresa sublinha que "2018 foi um ano de acontecimentos especiais, como o Festival da Eurovisão e o Mundial de Futebol, eventos que geraram custos extraordinários não compensados totalmente pelas receitas adicionais". Isto apesar de a Eurovisão ter contado com 186 milhões de espectadores por todo o mundo. A final do concurso valeu à RTP 1,6 milhões de espectadores.



Por outro lado, a nível interno, o ano passado ficou marcado pela reposição na íntegra da antiguidade na remuneração dos trabalhadores, para além de terem sido descongeladas as progressões na carreira. "Uma gestão prudente permitiu, mesmo assim, melhorar os resultados, o que demonstra a capacidade de adaptação e a sustentabilidade da estratégia da RTP", aponta a empresa.



Para este ano, e até 2021, a RTP prevê manter a "trajetória de desempenho económico sustentável", com resultados operacionais acima dos 10 milhões e resultados líquidos positivos.

