Depois do Reino Unido, Netflix aumenta preços em Espanha

A empresa justifica a medida com “a melhoria do serviço” e o “investimento em séries e filmes”. Os preços em Portugal não sofrem alterações desde 2017.

A Netlfix continua a aumentar os preços na Europa. Depois de no mês passado ter subido o tarifário no Reino Unido até 20%, agora foi a vez de atualizar os preços em Espanha. De acordo com o Cinco Días, a empresa fundada por Reed Hastings aumentou os valores entre 9% e 14% neste mercado, o que traduz uma subida nas mensalidades de um a dois euros.





Fonte oficial da plataforma de streaming norte-americana explicou ao Cinco Días que ajustam "os preços ocasionalmente na medida em que implementamos melhorias no serviço e continuamos a investir em séries e filmes. Este ano, teremos 17 novas produções espanholas originais", referiu a mesma fonte oficial da Netflix.