A plataforma de streaming vai estrear o jogo "Stranger Things 3: The Game" a 4 de julho, no mesmo dia em que estreia a terceira temporada da série com o mesmo título.

De acordo com a Bloomberg, não é a própria Netflix que está a desenvolver e a produzir estes videojogos. A plataforma optou por licenciar os títulos e personagens a estúdios externos, que desenvolvem os jogos.



Este é, assim, o passo seguinte da plataforma de streaming, que já há algum tempo tenta capitalizar os seus filmes e séries noutros produtos, geralmente recorrendo à série Stranger Things, uma das mais populares, sobretudo entre o público jovem. Em 2017, por exemplo, criou um jogo para dispositivos móveis desta série, cujas personagens também já surgem em t-shirts, garrafas de Coca-Cola e gelados. Haverá novo jogo para telemóveis em 2020.



Para já, esta estratégia tem servido apenas como promoção dos seus programas, até porque praticamente a totalidade das receitas da Netflix continuam a vir das subscrições do seu serviço de streaming. Mas o objetivo é que tanto os produtos de "merchandise" como os videojogos possam tornar-se novas fontes de receitas.

