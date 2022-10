Descobrirpress, do dono da Impala, declarada insolvente

O tribunal judicial da comarca de Lisboa Oeste, juízo de comércio de Sintra, declarou na semana passada a insolvência da Descobrirpress, do dono do grupo Impala, de acordo com sentença a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira."No tribunal judicial da comarca de Lisboa Oeste, juízo de comércio de Sintra (...), no dia 04 de outubro de 2022, ao meio-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência do (s) devedor (es) Descobrirpress - Serviços Editoriais e Gráficos", lê-se no documento."São administradores do devedor Jacques da Conceição Rodrigues (...), Lucília Maria da Conceição Simões" e "Cláudio Bruno Simões Rodrigues", refere a sentença de declaração de insolvência.Ficam "advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insolvência a não ao próprio insolvente".O tribunal também adverte "os credores do insolvente de que devem comunicar de imediato ao administrador de insolvência a existência de quaisquer garantias reais de que beneficiem".O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.A Descobrirpress é presidida por Jacques Rodrigues, dono do grupo Impala, e tem como atividade a edição de revistas e de outras publicações periódicas.Em fevereiro de 2021, no parlamento, o credor Luís Monteiro Pereira, no âmbito de uma audiência dos trabalhadores do grupo Impala com o grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social, afirmou que a Impala, dona das revistas Nova Gente e Maria, mantinha "ordenados em atraso" desde 2011 e contava, na altura, com 174 ex-trabalhadores à espera de receber créditos salariais, num valor acumulado de 2,85 milhões de euros."Neste momento existem 174 ex-trabalhadores da Impala em continuada espera para receber os créditos salariais, alguns há mais de 10 anos", afirmou, na altura, salientando que os créditos "que a empresa se recusa a pagar" rondam os 2,85 milhões de euros.Na sua intervenção, Luís Monteiro Pereira começou por apontar a transferência "da faturação que é produzida pela empresa base, inicialmente Impala Editores", que designou por editora, "para outra empresa detida por si", que atualmente é a Impala Multimédia.Este movimento trata-se de "uma manobra ilusória", já que a segunda empresa faturou entre outubro de 2009 e dezembro de 2011 "120 milhões de euros sem ter um único funcionário ao seu serviço", prosseguiu."E desde 2012 a 2019" a faturação foi de 156 milhões de euros, "tendo tido no máximo cinco funcionários em simultâneo durante este período. E porquê? Porque os 200 e tal funcionários que a empresa tinha mantiveram-se na editora [Impala Editores]", referiu.Apontou a criação "de uma teia de mais de uma dezena e meia de sociedades à volta desta editora", da "família" do empresário Jacques Rodrigues, que "não têm qualquer atividade".Estas empresas "não têm qualquer atividade que não seja prestar serviços entre si, retirando os recursos financeiros à editora e criando uma falsa ideia de debilidade financeira para permitir, com base nisso", um dos passos da estratégia do grupo, que é "o sucessivo recurso ao instrumento PER - Plano Especial de Revitalização", que a empresa "viu como uma oportunidade para diluir o pagamento das suas dívidas, ou não o fazer de todo", acusou o representante dos trabalhadores.No fundo, "transformou a editora numa mera prestadora de serviços, passando o produto da sua atividade para uma empresa terceira que decidia qual o valor dessa prestação de serviços, à medida da vontade dos acionistas, e que, com sucessivas reduções desse valor, fez com que fossem simuladas dificuldades financeiras muito além das reais na editora", argumentou.