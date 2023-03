Jacques Rodrigues, dono do grupo Impala, detido por fraude

Jacques Rodrigues, dono do grupo Impala, foi detido por uma fraude milionária , esta quinta-feira de manhã. A Polícia Judiciária está a fazer buscas no edifício do grupo de media.

Segundo a

, um grupo de 27

credores/trabalhadores da Descobrirpress, a dona do grupo de media Impala, já tinha alegado em fevereiro de 2022

que a empresa omitiu que em 2020 fez um despedimento coletivo.

No âmbito de uma ação policial denominada de Operação "Última Edição" que teve lugar em Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Santo Tirso, Porto, Matosinhos e Funchal a autoridade procedeu à execução de 32 mandados de busca, oito buscas domiciliárias e 24 buscas não domiciliárias, segundo um comunicado da PJ."Em causa está uma investigação criminal cujo objeto visa um plano criminoso traçado para, entre o mais, ocultar a dissipação de património, através da adulteração de elementos contabilísticos de diversas empresas, em claro prejuízo de diversos credores, v.g., os trabalhadores, fornecedores e o Estado, estando reconhecidos créditos num valor total de cerca de 100.000.000,00€ (cem milhões de euros)", diz o comunicado."Acresce a forte indiciação do desvio de valores com origem nas estruturas societárias, para fora do território nacional, num montante global que ascenderá a largas dezenas de milhares de euros", acrescenta.