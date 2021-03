Diana Ramos assume direção editorial do Negócios

Leia Também André Veríssimo deixa direção editorial do Jornal de Negócios

Diana Ramos assume a partir desta terça-feira, 16 de março, a direção editorial do Negócios, substituindo André Veríssimo , informa a Cofina em comunicado. Celso Filipe mantém-se como diretor-adjunto.A nova diretora do Negócios é jornalista há 16 anos e iniciou a colaboração com o Correio da Manhã em 2005, tendo passado pelas editorias de Sociedade, Economia e Investigação.Desde 2014 que ocupava o cargo de editora de Política e de Economia no Correio da Manhã e da CMTV.Licenciada em Jornalismo pela Universidade de Coimbra, possui uma pós graduação em Gestão Bancária pelo Instituto Superior de Gestão Bancária.Atualmente, além das funções editoriais do CM e CMTV, é ainda comentadora da estação.