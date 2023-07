Dona da SIC agrava prejuízos em 86,7% para quatro milhões de euros

A Impresa, dona da SIC e do Expresso, viu os prejuízos agravarem-se em 86,7% nos primeiros seis meses deste ano face a igual período de 2022. As perdas ascenderam a quatro milhões de euros, o que compara com os prejuízos de 2,2 milhões de um ano antes, informou esta quinta-feira a empresa.As receitas recuaram 2,5%, para 86 milhões de euros, tendo os proveitos no segmento de televisão encolhido 4,8%, para 73,4 milhões. No "publishing" as receitas cresceram 13,8%, atingindo os 12 milhões de euros.Os custos operacionais cifraram-se em 83,1 milhões de euros, uma redução de 1,1%.Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) caíram 31,6%, para 2,9 milhões de euros.A Impresa indica ainda que a dívida líquida aumentou 3,6% em termos homólogos, situando-se em 145,2 milhões de euros.No que respeita à SIC, o semestre terminou com um lucro de 600 mil euros, tendo o EBITDA do segmento de televisão sido de 3,5 milhões de euros.Os custos operacionais baixaram 2,9%, "devido à otimização da grelha de programação televisiva", indica a Impresa.