Dona da TVI lucra 36,7 milhões em 2022 à boleia de venda de rádios

A Media Capital fechou o ano de 2022 com lucros de 36,7 milhões de euros, valor que compara com os prejuízos de 4,1 milhões registados no ano anterior. A informação foi divulgada esta sexta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Para estes resultados contribuíram, de forma decisiva, a conclusão do processo de alienação do negócio das rádios, que permitiu ao Grupo Media Capital um encaixe financeiro direto associado à venda de 69.6 milhões e a realização de uma mais-valia líquida de 46,1 milhões", pode ler-se na nota.No conjunto do ano, a dona da TVI faturou 203,9 milhões de euros, mais 29% face aosEm atualização