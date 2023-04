Media Capital propõe entregar dividendo de 4,2 cêntimos

O Conselho de Administração da Media Capital propõe a atribuição de um dividendo bruto de 4,2 cêntimos aos acionistas. A informação consta do Relatório e Contas esta quarta-feira divulgado pela empresa.

"O Conselho de Administração propõe aos senhores acionistas que seja deliberada a distribuição de dividendos aos acionistas, provenientes de reservas livres, no montante de 3.549.553,56 euros. Esta distribuição corresponderá a um dividendo bruto por ação de 0,042 euros", pode ler-se.



O dividendo proposto traduz-se num "dividend yield" de 3,96% face à cotação de fecho de terça-feira, 25 de abril, quando as ações da dona da TVI fecharam a valer 1,06 euros.



A assembleia-geral está marcada para o próximo dia 18 de maio, pelas 15h00, tendo em agenda cinco pontos: deliberar sobre o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas, deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022, proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade, designação dos órgãos sociais para o mandato 2023-2025 e proceder à aprovação da política de remunerações dos órgãos de administração e da fiscalização da sociedade.



As ações da Media Capital não estão a negociar esta quarta-feira, mas ontem valorizaram 0,95% para os 1,06 euros. Antes disso, a última vez que negociaram foi a 6 de abril, dia em que registaram uma queda de mais de 4%.