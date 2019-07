FPF fecha contratos com Altice, Nos e Vodafone para a distribuição do Canal 11

A Federação Portuguesa de Futebol assinou contratos com as operadoras Altice, Nos e Vodafone para a distribuição do Canal 11 que, a partir do dia 1 de agosto, fará farte da oferta das três operadoras.

"É com muita satisfação que a FPF regista o entusiasmo da Altice, Nos e Vodafone num projeto que vai procurar divulgar todo o futebol português e trazer mais rapazes e raparigas para a prática deste desporto em que as três marcas estão presentes e que tanto têm ajudado a desenvolver", afirmou Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em declarações publicadas no site deste organismo, no dia em que o Canal 11 é oficialmente apresentado. Nuno Santos é o diretor deste novo canal, que tem um orçamento previsto de 1,5 milhões de euros para a temporada 2019/2020. Além da televisão, o Canal 11 terá conteúdos para as plataformas digitais Facebook, Whatsapp, Instagram e YouTube.